Мэрия подала новый иск к владельцу ТЦ в центре Перми

Сейчас там располагается кафе «Центр плова», а также продуктовый магазин и салон цветов. Как следует из материалов дела, структура администрации требует обязать ответчика прекратить нецелевое использование участка, освободить его от киоска и торгового павильона. Департамент также обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета Росреестру совершать регистрационные действия относительно участка. 2 июня в удовлетворении заявления было отказано, поскольку департамент не доказал необходимость таких мер.