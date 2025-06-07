Многие российские банки начнут снижать ставки по вкладам. Это произойдет на фоне того, что накануне, 6 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 20%, сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации.
Так, в Сбербанке заявили, что с 11 июня на 1% снизятся ставки по основной линейке вкладов. Максимальная ставка составит 19%.
Не исключают изменений условий по депозитам и в ВТБ-банке. Там отметили, что в первую очередь российские банки начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки, в то же время короткие депозиты будут становиться более привлекательными.
Совкомбанк еще до решения ЦБ снизил ставки по своим вкладам. Сейчас максимальная ставка по вкладам в этом банке составляет 20%. Вместе с тем там заявили, что ставки по банковским продуктам продолжат снижаться вслед за ключевой ставкой.
«Абсолют-банк» намерен корректировать ставки по вкладам на следующей неделе. Там ожидают, что их снижение составит от 0,2 до 1%. В банке «Русский стандарт» указали, что банк традиционно скорректирует свои ставки с учетом конъюнктуры рынка. Не исключили снижения ставок по депозитам и в «Московском кредитном банке», отметив, что такие решения будут принимать большинство участников рынка.
Напомним, Банк России в пятницу, 6 июня, понизил ключевую ставку до 20% годовых. С октября 2024 года ее размер составлял 21%.