Российские банки начнут снижать ставки по вкладам

«Абсолют-банк» намерен корректировать ставки по вкладам на следующей неделе. Там ожидают, что их снижение составит от 0,2 до 1%. В банке «Русский стандарт» указали, что банк традиционно скорректирует свои ставки с учетом конъюнктуры рынка. Не исключили снижения ставок по депозитам и в «Московском кредитном банке», отметив, что такие решения будут принимать большинство участников рынка.