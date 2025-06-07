Банки в России собираются снижать ставки по вкладам после решения ЦБ

В пятницу на заседании совета директоров Банк России впервые с сентября 2022 года принял решение о снижении ключевой ставки до 20% годовых с пикового значения в 21%. Регулятор сохранил нейтральную позицию и воздержался от указания ожидаемой направленности своих дальнейших шагов.