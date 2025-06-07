Банки в России собираются снижать ставки по вкладам после решения ЦБ

Большинство банков в РФ планируют скорректировать процентные ставки по вкладам в сторону уменьшения, реагируя на недавнее решение Центрального Банка по ключевой ставке. Об этом свидетельствуют результаты опроса РИА Новости.
В пятницу на заседании совета директоров Банк России впервые с сентября 2022 года принял решение о снижении ключевой ставки до 20% годовых с пикового значения в 21%. Регулятор сохранил нейтральную позицию и воздержался от указания ожидаемой направленности своих дальнейших шагов.
Представители Сбербанка в комментарии агентству заявили, что с 11 июня банк уменьшит ставки по основной линейке депозитов на 1 процентный пункт по всем срокам. Наибольшая ставка составит 19% годовых.
В пресс-службе ВТБ сообщили, что рассматривают возможность изменения условий по своим сберегательным продуктам. Аналитики банка прогнозируют снижение кредитными организациями в стране ставок по вкладам на средние и длительные сроки.
В Совкомбанке отметили, что уже снизили ставки. В настоящее время максимальная ставка по вкладам для клиентов банка составляет 20% годовых.
Ранее ЦБ рекомендовал банкам поддержать заемщиков льготной ипотеки на ИЖС.