Проблема не в количестве, а в качестве: ситуация с автобусами ухудшается во Владивостоке

Например, на маршруте № 74 6 июня работал водитель — «неопрятный мужик неопределённого возраста в одежде как у бомжа». Салон автобуса был под стать водителю, в антисанитарном состоянии, а платёжный терминал на выходе не был настроен должным образом, чековая лента в нём отсутствовала. По словам одной из пассажирок, из-за проблем в работе терминала она случайно оплатила поездку дважды — с первого раза не было ясно, прошёл платёж или нет, в итоге деньги списались с карты несколько раз. Шофёр при попытке пассажирки уточнить, прошла ли оплата, якобы нагрубил ей и выгнал из салона. Женщина также отметила неаккуратную манеру езды водителя — «ведёт общественный транспорт с пассажирами, как “буханку” по разбитому бездорожью».