Проблема не в количестве, а в качестве: ситуация с автобусами ухудшается во Владивостоке

Жалобы от пассажиров поступают в новостных telegram-каналах и в чате главы городского округа. Одним из проблемных направлений остаётся Эгершельд, куда, как пишут местные жители, автобусы перестают ходить после 20:00, хотя многие маршруты по условиям муниципальных контрактов обслуживаются до 23:00. Так, одна из пассажирок обратилась в чат мэра с жалобой на водителя автобуса на маршруте № 60, который около 20:00 6 июня проехал мимо остановки «Улица Крыгина» пустой, не остановившись, хотя на картографическом сервисе он отображался как находящийся на линии. Автобус следовал в сторону железнодорожного вокзала.
3 июня пассажиры зафиксировали, что автобус маршрута № 64 проехал мимо остановки «Академическая» в сторону «Зари» в 16:15, также не осуществив посадку пассажиров. До 18:15 следующего автобуса этого маршрута так и не появилось, гражданам пришлось добираться в город альтернативными способами.
В ситуациях с нехваткой автобусов на линии администрация города традиционно ссылается на нехватку водителей, однако 6 июня, когда в городе нехватка шофёров в утренние часы должна была усугубиться из-за исламского праздника Курбан-байрам, предполагающего коллективную молитву, на которую отправляются многие водители из числа трудовых мигрантов, пострадали не все маршруты. Одна из пассажирок, например, отметила, что на маршруте № 34 водителя-узбека заменил другой шофёр, который довёз пассажиров на конечную остановку на 10 минут раньше, чем обычно. Поэтому горожане подозревают, что дело всё-таки не в количестве шофёров, а в их добросовестности и исполнительности.
Например, на маршруте № 74 6 июня работал водитель — «неопрятный мужик неопределённого возраста в одежде как у бомжа». Салон автобуса был под стать водителю, в антисанитарном состоянии, а платёжный терминал на выходе не был настроен должным образом, чековая лента в нём отсутствовала. По словам одной из пассажирок, из-за проблем в работе терминала она случайно оплатила поездку дважды — с первого раза не было ясно, прошёл платёж или нет, в итоге деньги списались с карты несколько раз. Шофёр при попытке пассажирки уточнить, прошла ли оплата, якобы нагрубил ей и выгнал из салона. Женщина также отметила неаккуратную манеру езды водителя — «ведёт общественный транспорт с пассажирами, как “буханку” по разбитому бездорожью».
Текущие контракты на пассажирские перевозки во Владивостоке действуют до осени. Потом их заключат заново, могут быть изменены и условия контрактов.