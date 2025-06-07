Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске начался снос многоквартирных аварийных домов

Помимо демонтажа зданий, в проект входит засыпка траншей и котлованов, образовавшихся после сноса.

Качество жизни в вашем регионе

Муниципальное казённое учреждение Новосибирска «Городское жилищное агентство» выступает заказчиком работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, срок выполнения работ не должен превышать 32 рабочих дня с момента, следующего за датой заключения контракта. При этом подрядная организация имеет право завершить работы досрочно.

Помимо демонтажа зданий, в проект входит засыпка траншей и котлованов, образовавшихся после сноса.