В Новосибирске начался снос многоквартирных аварийных домов

Муниципальное казённое учреждение Новосибирска «Городское жилищное агентство» выступает заказчиком работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно конкурсной документации, срок выполнения работ не должен превышать 32 рабочих дня с момента, следующего за датой заключения контракта. При этом подрядная организация имеет право завершить работы досрочно.
Помимо демонтажа зданий, в проект входит засыпка траншей и котлованов, образовавшихся после сноса.