Туристический теплоход запустили из Усть-Кута впервые за семь лет

«Иркутская область поставила перед собой амбициозную цель — развитие речных круизов и создание новых водных маршрутов. Видим, что спрос у туристов на поездки как по Байкалу, так и по крупным сибирским рекам растет с каждым годом. Поэтому активизируем работу, привлекая предпринимательское сообщество, представителей туристической отрасли и муниципалитетов к разработке комплексных предложений. Возобновление круизного туризма по направлению Усть-Кут — Якутск можно считать отправной точкой в популяризации данного вида путешествий по Приангарью», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.