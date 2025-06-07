Туристический теплоход запустили из Усть-Кута впервые за семь лет

Туристический теплоход «Демьян Бедный» впервые за семь лет прибыл в порт Осетрово в Усть-Куте. Город стал отправной точкой нового туристического маршрута Усть-Кут — Якутск. Рейс представляет собой десятидневное речное путешествие по Лене, сообщает ИА IrkutskMedia.
В первый раз гостями теплохода стали туристы с Дальнего Востока, Северного Кавказа, Урала и Сибири.
«Иркутская область поставила перед собой амбициозную цель — развитие речных круизов и создание новых водных маршрутов. Видим, что спрос у туристов на поездки как по Байкалу, так и по крупным сибирским рекам растет с каждым годом. Поэтому активизируем работу, привлекая предпринимательское сообщество, представителей туристической отрасли и муниципалитетов к разработке комплексных предложений. Возобновление круизного туризма по направлению Усть-Кут — Якутск можно считать отправной точкой в популяризации данного вида путешествий по Приангарью», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
В июле в Усть-Куте пройдет межмуниципальный форум «ТурУКа» (18+), где представят новые туристические маршруты и обсудят их интеграцию в водные программы. В следующем году планируют запустить реверсивные круизы по маршруту Усть-Кут — Якутск.