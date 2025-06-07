Неподалеку от омского парка снесут 14 домов ради многоэтажной застройки

В минувшую пятницу, 6 июня 2025 года, обнародована итоговая версия постановления городской администрации о планах по комплексному развитию территорий в границах улиц Масленникова и Маяковского в Октябрьском административном округе Омска. Согласно нормативному акту, речь идет о территории примерно в 0,7 гектара неподалеку от парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.