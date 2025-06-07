Неподалеку от омского парка снесут 14 домов ради многоэтажной застройки

В минувшую пятницу, 6 июня 2025 года, обнародована итоговая версия постановления городской администрации о планах по комплексному развитию территорий в границах улиц Масленникова и Маяковского в Октябрьском административном округе Омска. Согласно нормативному акту, речь идет о территории примерно в 0,7 гектара неподалеку от парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.
В течение 7 лет запланировано строительство квартала многоэтажных жилых домов совокупной площадью порядка 7,8 тысячи квадратных метра. Помимо жилья, просчитаны параметры доступности жильцов будущих новостроек социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами.
Стоит отметить, что «на пути» будущей стройки встает частный сектор: постановлением определены под снос 14 жилых домов по улицам Сергея Лазо (№№ 44, 46, 48, 50), 7-я линия (№№ 120А, 139, 141, 145), 8-я линия (№№ 124 и 126), а также Маяковского (№№ 9, 91, 95).