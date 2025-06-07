Считывать код маркировки будет обязательно на кассах самообслуживания в Беларуси

В Беларуси на кассах самообслуживания станет обязательным считывание кода маркировки некоторых товаров, пишет БелТА. Нововведение вступит в силу с 1 июля.
Как комментирует главное управление контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам, необходимость считывания кодов маркировки товаров (которую уже тестируют в Беларуси. — Ред.) связана с новшеством в Евразийском экономическом союзе.
Так, в ЕАЭС внедряют маркировку товаров средствами идентификации. Это станет инструментом для обеспечения легального оборота товаров и недопущения реализации фальсификата, контрафакта и недоброкачественных товаров.
— Особенность механизма — в возможности использовать средство идентификации, уникальность которого обеспечивается за счет информационных технологий, которые позволяют обеспечить невозможность повторного нанесения средства идентификации на нелегальные и контрафактные товары, — отметили в МНС.
В ведомстве пояснили, что речь идет о Data Matrix, который представляет собой двумерный матричный штрихкод, похожий на QR-код. На данный момент в Беларуси маркируют шесть групп товаров, а в рамках интеграции с Россией — около 15.
В обычных магазинах такие коды встречаются преимущественно на белорусской молочной продукции, воде, соках, растительном масле, пиве, БАДах, консервации и т.д. Из непродовольственной группы маркируют — обувь, духи, шины и др.
Поэтому с 1 июля 2025-го на кассовом оборудовании, в том числе кассах самообслуживания, станет обязательным считывать средства идентификации или унифицированного контрольного знака, который нанесен на каждую единицу товара, который подлежит маркировке, и линейного штрихового кода (GTIN).
Но если модель кассового оборудования дает возможность извлечь GTIN из средства идентификации, то отдельно GTIN считывать не потребуется.
В МНС отметили, что покупателям нет необходимости запоминать, какие товары подлежат маркировке, об этом на кассе самообслуживания будут информировать автоматически.
— При неудобствах, связанных с необходимостью считывать средства идентификации или унифицированный контрольный знак, стоит обратиться к консультанту или обслуживаться у кассира, который выполнит соответствующие операции, — резюмировали в пресс-службе.
В некоторых магазинах Беларуси, говорят читатели «КП», считывание таких маркировок действует уже и в июне 2025-го.
Между тем Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 7 июня.