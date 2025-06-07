В России может появиться новая льготная ипотека

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России в летний период 2025 года планируется запуск новой ипотечной программы на льготных условиях для участников специальной военной операции. Как отметил парламентарий, предлагаемый механизм предусматривает предоставление ипотеки под ставку 2% годовых для военнослужащих и членов их семей, при этом минимальный размер первоначального взноса составит 20%.