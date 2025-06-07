В России может появиться новая льготная ипотека

Врачам, учителям и ученым в России хотят выдавать льготную ипотеку.
В России могут ввести льготные ипотеки под 5% годовых для врачей, учителей и ученых. Такие поправки разрабатывают депутаты Госдумы. Новый механизм поддержки необходим для борьбы с кадровым дефицитом и снижением оттока специалистов за рубеж, отмечают парламентарии.
«Врачам, учителям и ученым в России хотят выдавать льготную ипотеку со ставкой 5%. Это ниже, чем ипотека для IT-специалистов (6%)», — пишет Mail.ru.
По словам депутата Сергея Миронова, который является одним из инициаторов поправок, представители науки, образования и медицины не имеют возможности приобрести жилье на свои доходы по действующим рыночным условиям. «Тем более по нынешней рыночной ипотеке, которая увеличивает цену квартиры в 3−6 раз», — заявил Миронов.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России в летний период 2025 года планируется запуск новой ипотечной программы на льготных условиях для участников специальной военной операции. Как отметил парламентарий, предлагаемый механизм предусматривает предоставление ипотеки под ставку 2% годовых для военнослужащих и членов их семей, при этом минимальный размер первоначального взноса составит 20%.