«Евпатория» готовится к старту: в Севастополе построили судно-комету

«ГТЛК подписала акт приема-передачи морского пассажирского судна на подводных крыльях “Комета 120М” в Севастополе», — сообщили в пресс-службе компании.
И отметили, что судно, получившее название «Евпатория», построено заводами ОСК «Вымпел» и «Море» по заказу ГТЛК в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием. «Комета» будет работать на регулярных маршрутах в Азово-Черноморском бассейне, подчеркнули в ГТЛК.
Внутри могут разместиться до 120 пассажиров. Есть два салона, оборудованных кондиционерами и креслами, как в самолетах. При скорости 65 км/ч вибрация не чувствуется. А пока «Евпатория» готовится к старту, первые пассажиры уже путешествуют на такой же «комете» «Космонавт Павел Попович» — с июня судно курсирует между Сочи и Геленджиком, рассказали в Минтрансе России.