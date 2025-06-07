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«Евпатория» готовится к старту: в Севастополе построили судно-комету

CИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Новое морское пассажирское судно-комету на подводных крыльях «Евпатория» по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) построили заводы Объединенной судостроительной корпорации «Вымпел» и «Море». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

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«ГТЛК подписала акт приема-передачи морского пассажирского судна на подводных крыльях “Комета 120М” в Севастополе», — сообщили в пресс-службе компании.

И отметили, что судно, получившее название «Евпатория», построено заводами ОСК «Вымпел» и «Море» по заказу ГТЛК в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием. «Комета» будет работать на регулярных маршрутах в Азово-Черноморском бассейне, подчеркнули в ГТЛК.

Внутри могут разместиться до 120 пассажиров. Есть два салона, оборудованных кондиционерами и креслами, как в самолетах. При скорости 65 км/ч вибрация не чувствуется. А пока «Евпатория» готовится к старту, первые пассажиры уже путешествуют на такой же «комете» «Космонавт Павел Попович» — с июня судно курсирует между Сочи и Геленджиком, рассказали в Минтрансе России.