«Евпатория» готовится к старту: в Севастополе построили судно-комету

Внутри могут разместиться до 120 пассажиров. Есть два салона, оборудованных кондиционерами и креслами, как в самолетах. При скорости 65 км/ч вибрация не чувствуется. А пока «Евпатория» готовится к старту, первые пассажиры уже путешествуют на такой же «комете» «Космонавт Павел Попович» — с июня судно курсирует между Сочи и Геленджиком, рассказали в Минтрансе России.