Министерство ЖКХ сказало, как платить коммуналку в пустующей квартире

В Министерстве ЖКХ объяснили, как должны оплачиваться жилищно-коммунальные услуги в пустующей квартире.
Так, порядок начисления платы за ЖКУ в квартирах, где никто не прописан и не живет определяется постановление Совмина (№ 571 от 12 июня 2014-го). Документ определяет, что некоторые услуги: техническое обслуживание, газо-, электро-, водо-, теплоснабжение и водоотведение должны оплачиваться в полном объеме, то есть по тарифам, которые обеспечивают полное возмещение экономически обоснованных затрат.
Но еще есть отдельная формула расчета платы водоснабжения и канализации в квартирах, где нет приборов индивидуального учета. Расчет осуществляют по нормам водопотребления, установленных местными исполкомами, а также условного количества граждан, разделив общую жилую площадь на 20 квадратных метров. То есть пустующей квартире площадью 48 «квадратов» могут проживать два условных человека.
Но еще, кроме коммуналки, собственником пустующей квартиры должны оплачиваться: санитарное содержание вспомогательных помещений, техобслуживание лифта, расходы на электроэнергию для освещения подъездов, площадки и работы инженерного оборудования. Это связано с тем, что начисление платы за эти услуги зависит от площади жилого помещения, а не от зарегистрированных людей.
При этом в МинЖКХ подчеркнули, что только три услуги в пустующих квартирах будут начислены по субсидируемым тарифам: капремонт, техническое обслуживание лифта и обращение с твердыми коммунальными отходами.