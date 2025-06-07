Министерство ЖКХ сказало, как платить коммуналку в пустующей квартире

Но еще, кроме коммуналки, собственником пустующей квартиры должны оплачиваться: санитарное содержание вспомогательных помещений, техобслуживание лифта, расходы на электроэнергию для освещения подъездов, площадки и работы инженерного оборудования. Это связано с тем, что начисление платы за эти услуги зависит от площади жилого помещения, а не от зарегистрированных людей.