«Беларусбанк» предупредил о сбоях в работе карт и мобильного приложения 7 июня

В течение дня могут оказаться недоступными некоторые операции, в том числе валютно-обменные. Возможны перебои в работе кассового обслуживания, операции с ценностями и платежными картами, операции по счетам, переводы в Системе мгновенных платежей (СМП), а также платежи через ЕРИП.