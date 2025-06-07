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«Беларусбанк» предупредил о сбоях в работе карт и мобильного приложения 7 июня

Мобильное приложение и карты «Беларусбанка» могут не работать 7 июня.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы 7 июня могут столкнуться с проблемами в работе мобильного приложения и карт «Беларусбанка» подробнее рассказали в пресс-службе финучреждения.

Так, в субботу, 7 июня, будут проводиться плановые технические работы на оборудовании «Беларусбанка». В связи с этим с 06.00 до 23.00 часов возможны кратковременные перебои в работе мобильного приложения или банковских карт.

В течение дня могут оказаться недоступными некоторые операции, в том числе валютно-обменные. Возможны перебои в работе кассового обслуживания, операции с ценностями и платежными картами, операции по счетам, переводы в Системе мгновенных платежей (СМП), а также платежи через ЕРИП.

Еще в банке предупредили клиентов о возможных трудностях при обслуживании в отделениях, обменных пунктах, операционных службах, а также каналах дистанционного банковского обслуживания.

Как отметили в пресс-службе, работы проводятся для повышения устойчивости банковской системы к внештатным ситуациям.

Между тем Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 7 июня.

А еще МинЖКХ сказало, как платить коммуналку за квартиру, где никто не зарегистрирован и не живет.