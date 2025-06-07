В связи с ремонтом дороги в районе ст.м. «Малиновка» меняется маршрут некоторых автобусов

Движение маршрута № 6 будет организовано со стороны ул. Семашко по ул. Каролинской, ул. Яна Чечота, пр-ту Дзержинского, МКАД, ул. Наполеона Орды и далее по маршруту с выполнением остановки «Каролинская» по ул. Яна Чечота, «ст.м. Малиновка» по пр-ту Дзержинского. В обратном — без изменений.