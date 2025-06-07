В связи с ремонтом дороги в районе ст.м. «Малиновка» меняется маршрут некоторых автобусов

Движение автобуса № 28 в направлении ДС Серова организовано по пр-ту Дзержинского, МКАД и далее по обычному маршруту с выполнением остановки на «ст.м. Малиновка». В обратном направлении движение — без изменений.
Изменяется маршрут автобусов № 150 и № 147: организуется со стороны ул. Есенина по пр-ту Дзержинского, МКАД, ул. Наполеона Орды с остановкой на «ст.м. Малиновка». В обратном направлении автобусы следуют без изменений.
Движение маршрута № 6 будет организовано со стороны ул. Семашко по ул. Каролинской, ул. Яна Чечота, пр-ту Дзержинского, МКАД, ул. Наполеона Орды и далее по маршруту с выполнением остановки «Каролинская» по ул. Яна Чечота, «ст.м. Малиновка» по пр-ту Дзержинского. В обратном — без изменений.
Автобус № 103 будет ездить со стороны ул. Есенина по пр-ту Дзержинского, ул. Чюрлениса, ул. Каролинской и далее по привычному маршруту с остановкой на «ст. м. Малиновка», «Ежи Гедройца» по пр-ту Дзержинского, со стороны ул. Семашко.