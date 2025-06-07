Крупный производитель мяса в Беларуси возобновил поставки в Россию после запрета Россельхознадзора

Крупный белорусский производитель мяса смог возобновить поставки в Россию. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
В частности, в российском надзорном ведомстве сообщили о возобновлении поставок на российский рынок продукции белорусского предприятия — филиал «ЮНИМИТ» ОАО «Смолевичи Бройлер».
Поставлять свою продукцию в Россию фабрике можно с 6 июня с условием, что продукция будет выработана не раньше этой даты.
При этом в Россельхознадзоре уточнили, что статус данного белорусского производителя изменен в реестре Таможенного союза. Следует отметка — «усиленный лабораторный контроль» по показателю микробиологического контроля.
Напомним, поставки продукции филиал «ЮНИМИТ» ОАО «Смолевичи Бройлер» в Россию были запрещены с 28 мая.
Между тем «Беларусбанк» предупредил о сбоях в работе карт и мобильного приложения 7 июня.
Еще считывать код маркировки будет обязательно на кассах самообслуживания в Беларуси.