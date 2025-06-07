В Казахстане увеличат производство удобрений до четырех млн тонн

По информации пресс-службы Министерства промышленности и строительства, в данный момент в Казахстане реализуют ряд проектов, направленных на развитие химической отрасли и создание востребованных продуктов. Основной акцент — на потребляемые в больших объемах и стратегически важные виды химической продукции.