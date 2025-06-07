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В Казахстане увеличат производство удобрений до четырех млн тонн

Общий объем отечественных удобрений планируют увеличить в Казахстане. Ожидается, что к 2032 году в стране их будут производить до 4 миллионов тонн, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства промышленности и строительства, в данный момент в Казахстане реализуют ряд проектов, направленных на развитие химической отрасли и создание востребованных продуктов. Основной акцент — на потребляемые в больших объемах и стратегически важные виды химической продукции.

«За счет реконструкции старых и реализации и новых проектов до 2032 года общий объем удобрений будет увеличен до 4 миллионов тонн. Планируется производство новых видов удобрений, таких как карбамид, хлорид калия и дикальций фосфат», — отметили в министерстве.

Это позволит полностью обеспечить местных аграриев основными видами удобрений отечественного производства.

В ведомстве добавили, что учитывая богатый сырьевой потенциал страны за счет фосфоритов, калийной соли, барита, серы, нефти и газа, развитие химической отрасли в Казахстане имеет благоприятные перспективы.

6 июня 2025 года в Министерстве сельского хозяйства поделились хорошими новостями — в Казахстане полностью завершили посевную кампанию. По предварительным данным, сельхозкультуры заняли 23,7 млн га.