Белорусская водка вошла в рейтинг лучших алкогольных напитков в мире

Белорусские бренды водки включены в рейтинг лучших алкогольных напитков, войдя в рейтинг The Millionaires' Club 2025.
Для попадания в рейтинг производителю нужно продавать не менее 1 миллиона 9-литровых кейсов своей продукции в год (один кейс состоит из 18 бутылок по 0,5 литра. — Ред.).
Всего в этот рейтинг в 2025 году вошли 148 алкогольных напитков со всего мира. На первом месте второй год подряд находится корейская соджа Jinro. На второй строчке рейтинга — джин Ginebra San Miguel, на третьей — индийский виски McDowell’s.
Из белорусских брендов в рейтинг включили: водку «Стольградную», занявшую 119-ю строчку, «Бульбашъ» — 122-я строчка, «Брестъ-Литовскъ» — 136-я, «Коноплянка» — 141-я.
Отмечается, что в сравнении с 2024 годом белорусские водочные бренды улучшили свой рейтинг.
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Тем временем считывать код маркировки будет обязательно на кассах самообслуживания в Беларуси.