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Белорусская водка вошла в рейтинг лучших алкогольных напитков в мире

Белорусская водка включена в мировой рейтинг алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские бренды водки включены в рейтинг лучших алкогольных напитков, войдя в рейтинг The Millionaires' Club 2025.

Для попадания в рейтинг производителю нужно продавать не менее 1 миллиона 9-литровых кейсов своей продукции в год (один кейс состоит из 18 бутылок по 0,5 литра. — Ред.).

Всего в этот рейтинг в 2025 году вошли 148 алкогольных напитков со всего мира. На первом месте второй год подряд находится корейская соджа Jinro. На второй строчке рейтинга — джин Ginebra San Miguel, на третьей — индийский виски McDowell’s.

Из белорусских брендов в рейтинг включили: водку «Стольградную», занявшую 119-ю строчку, «Бульбашъ» — 122-я строчка, «Брестъ-Литовскъ» — 136-я, «Коноплянка» — 141-я.

Отмечается, что в сравнении с 2024 годом белорусские водочные бренды улучшили свой рейтинг.

Еще крупный производитель мяса в Беларуси возобновил поставки в Россию после запрета Россельхознадзора.

Тем временем считывать код маркировки будет обязательно на кассах самообслуживания в Беларуси.