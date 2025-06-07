Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия экспортировала в Казахстан крупную партию пшеницы

Башкирия экспортировала в Казахстан крупную партию пшеницы.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ

Предприятие по хранению и переработке зерна из Хайбуллинского района экспортировало в Казахстан 323 тонны продовольственной пшеницы, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Пробы зерна прошли необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

По результатам энтомологических, гербологических и микологических исследований опасных карантинных организмов не выявлено. Башкирское зерно соответствует требованиям страны-импортера, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщал Башинформ, с начала года Башкирия экспортировала в страны Европейского и Таможенного союзов 1032 тонны семян зернобобовых и кормовых культур для посева, подготовленных семеноводческими хозяйствами региона для экспорта за рубеж.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал «Башинформ».