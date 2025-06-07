Машинистом электропоезда казанского метро впервые станет женщина. Речь идет о Гузалие Шакировой. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
В настоящее время курсант проходит поездную практику, по окончании которой ее ждут экзамены. После их сдачи она приступит к работе. Уточняется, что столица Татарстана станет четвертым городом в России, где электропоезд в метрополитене ведут женщины.
Девушки-машинисты уже появились в московском, питерском и самарском метрополитенах. С 2021 года для женщин стала доступна профессия «машиниста электропоезда» в метрополитене.
Напомним, на сайте госазкупок появился очередной тендер на строительство первого участка второй линии метро в Казани. В этот раз на эти цели направят еще 1,9 миллиарда рублей. Деньги поступят из бюджета Татарстана. Речь идет о подготовительных работах, обустройства туннелей, железнодорожного пути и искусственных конструкций.