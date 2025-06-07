Крупные банки снизили проценты: что важно знать об изменении ставок по депозитам

Сразу несколько крупных российских банков снизили проценты по рублевым депозитам. Что происходит? Основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов дал «ВМ» ответ на этот и другие вопросы.
Какие банки снизили ставки:
Т-Банк с 29 мая снизил ставки по вкладу без пополнения на срок до 17 месяцев на 0,5−1 процентный пункт. Совкомбанк с 30 мая отменил трехлетний вклад «Гибкий», который раньше предлагался со ставкой 22 процента. Получается, что самая высокая ставка по вкладу предлагается теперь по трехмесячному депозиту — 19,7 процента годовых. Газпромбанк с 31 мая снизил ставки по вкладам «Новые деньги». «В Плюсе» и «В Балансе» — на краткосрочные периоды в среднем на 0,2−0,3 процентного пункта. Альфа-банк понизил процентные ставки по всем депозитным продуктам сроком до одного года. В «СБЕРе», для сравнения, проценты по вкладам сейчас до 20 процентов годовых. В банке «Дом РФ» — до 20,7 процента.
Вопрос 1. Почему упали ставки по вкладам?
Банки ждут, что на пятничном, 6 июня, заседании Центробанк снизит ключевую ставку, которая сейчас составляет 21 процент. Многие участники рынка уверены, что пришло время ее снижать.
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Вопрос 2. Ждать ли следом снижения ставок по кредитам?
Да, но лишь в том случае, если ЦБ снизит ключевую ставку. Хотя бы до 19 процентов годовых.
Вопрос 3. Когда ипотека станет доступной? Ждать ли этого в ближайшее время?
Только тогда, когда ключевая ставка понизится хотя бы до 8 процентов годовых. Сейчас она выше 22 процентов.
В результате брать ипотеку становится невыгодно. Люди, не имеющие жилья, уходят на рынок аренды, поэтому, кстати, там серьезно растут цены. А сделки купли-продажи квартир на вторичном рынке стали фактически обменными. Человек, например, продает одну квартиру и берет с доплатой другую. А купить жилье на вторичном рынке «с нуля» становится практически невозможно. На вторичном рынке это реально — проценты по ипотеке ниже. Но на «первичке» низкие ставки оборачиваются крайне высокими ценами на само жилье. Фактически застройщики компенсируют банкам часть процентной ставки по ипотеке, но свои расходы закладывают в цену квадратного метра жилья.
Вопрос 4. Стоит ли сейчас делать вклады в банк, раз ставки начинают падать?
Конечно, это надо делать. Ведь дело в том, что ставки по рублевым депозитам в любом случае будут снижаться, потому что высокая ключевая ставка ЦБ — 21 процент — не навсегда. Да, благодаря ей снижается инфляция, зато снижаются и темпы роста экономики. Ведь если кредиты дорогие — а они сейчас дорогие, то люди реже их берут. А значит, покупают меньше автомобилей, мебели, бытовой техники, электроники. Меньше оборот торговли — меньше доходы продавцов, меньше налогов, меньше доходов в бюджет. Плюс из-за дорогих кредитов предприятия не могут расширять производство. А значит, производить и продавать больше товаров. Опять же снижаются налоги и падают доходы в бюджет. Таким образом, снижать ключевую ставку придется. А пока она довольно высокая — несите рубли в банки. Сейчас доход по банковским депозитам — выше уровня официальной инфляции. Такая ситуация в экономике случается нечасто, спешите ею воспользоваться!
КСТАТИ.
Эксперты считают, что сейчас имеет смысл класть деньги на долгосрочные рублевые депозиты — пока ставки еще высокие. Чем больше месяцев — тем лучше. Ведь уже очень скоро проценты по вкладам «похудеют», и вы заработаете меньше.
Игорь Алутин, старший управляющий директор Мосбиржи:
— В начале июня средняя ставка по полугодовому вкладу в топ-50 банков России опустилась до минимума с октября 2024 года. Сейчас она составляет 19,3 процента годовых. А по годовому вкладу — 18,6 процента. При этом ставки по банковским депозитам, я считаю, будут плавно снижаться. И это снижение станет долгосрочным трендом.
С 1 июня вступили в силу важные поправки по банковским операциям и налоговому контролю. Подробнее о том, что изменилось — в материале «ВМ».