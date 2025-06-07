Крупные банки снизили проценты: что важно знать об изменении ставок по депозитам

Конечно, это надо делать. Ведь дело в том, что ставки по рублевым депозитам в любом случае будут снижаться, потому что высокая ключевая ставка ЦБ — 21 процент — не навсегда. Да, благодаря ей снижается инфляция, зато снижаются и темпы роста экономики. Ведь если кредиты дорогие — а они сейчас дорогие, то люди реже их берут. А значит, покупают меньше автомобилей, мебели, бытовой техники, электроники. Меньше оборот торговли — меньше доходы продавцов, меньше налогов, меньше доходов в бюджет. Плюс из-за дорогих кредитов предприятия не могут расширять производство. А значит, производить и продавать больше товаров. Опять же снижаются налоги и падают доходы в бюджет. Таким образом, снижать ключевую ставку придется. А пока она довольно высокая — несите рубли в банки. Сейчас доход по банковским депозитам — выше уровня официальной инфляции. Такая ситуация в экономике случается нечасто, спешите ею воспользоваться!