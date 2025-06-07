Самые аварийные участки дорог назвали в Новосибирске

По данным ведомства, в прошлом году случилось 1 619 ДТП, в которых 1 891 человек получил травмы. Основными причинами стали нарушения ПДД водителями: проезд на красный свет, превышение скорости и выезд на встречную полосу. Отдельная проблема — пьяные водители: в 2024 году они спровоцировали 98 аварий с 19 погибшими.