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Самые аварийные участки дорог назвали в Новосибирске

Пешеходов призвали переходить дорогу только в разрешённых местах — 13,2% аварий произошли из-за их нарушений.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске зафиксирован рост числа ДТП: за 2024 год погибли 82 человека, а количество аварий увеличилось на 20%. Об этом сообщает департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

По данным ведомства, в прошлом году случилось 1 619 ДТП, в которых 1 891 человек получил травмы. Основными причинами стали нарушения ПДД водителями: проезд на красный свет, превышение скорости и выезд на встречную полосу. Отдельная проблема — пьяные водители: в 2024 году они спровоцировали 98 аварий с 19 погибшими.

В департаменте отметили 44 опасных участка, включая пересечения улиц Кропоткина и Ипподромской, Богдана Хмельницкого и Краснодонского переулка. Пешеходов призвали переходить дорогу только в разрешённых местах — 13,2% аварий произошли из-за их нарушений.