На Димитровском мосту в Новосибирске стартовал капитальный ремонт

В Новосибирске начался капитальный ремонт Димитровского моста — одного из главных транспортных артерий города. Работы стартовали 7 июня и продлятся два года. Уже этой ночью перекроют одну из полос движения, а с понедельника, 9 июня, на мосту введут реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
По данным мэрии, компания «Автодорремонт Техно» уже приступила к установке технических средств: бетонных блоков, делиниаторов, реверсивных светофоров. Также обновлены дорожные знаки и разметка.
Количество полос временно сократится с шести до пяти. Центральная полоса станет реверсивной: с 23:00 до 15:00 — движение будет направлено в сторону правого берега. С 15:01 до 22:59 — в сторону левого берега.
Ремонт Димитровского моста планируют завершить к 1 июня 2027 года. В ходе работ подрядчику предстоит полностью заменить дорожное покрытие, гидроизоляцию, деформационные швы и ограждения. Перекрытие полос будет происходить поэтапно.
Горожан предупреждают о возможных пробках и рекомендуют заранее продумывать маршрут.