На Димитровском мосту в Новосибирске стартовал капитальный ремонт

В Новосибирске начался капитальный ремонт Димитровского моста — одного из главных транспортных артерий города. Работы стартовали 7 июня и продлятся два года. Уже этой ночью перекроют одну из полос движения, а с понедельника, 9 июня, на мосту введут реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.