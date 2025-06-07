На востоке Крыма достраивают водный тракт

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. В Восточном Крыму на 85 процентов годов водный тракт, по которому будет идти вода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания с руководством Федерального агентства водных ресурсов РФ по устойчивому водоснабжению Крыма.