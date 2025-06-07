На востоке Крыма достраивают водный тракт

«Основное мероприятие по Восточному Крыму — строительство тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, строительная готовность которых составляет 85%», — проинформировал Гоцанюк.
По его словам, благодаря мерам, которые был своевременно приняты, в регионе удалось снизить вододефицит — не только в восточных районах полуострова, но и в других.
Объекты коммунального хозяйств регулярно ремонтируют и обновляют, отметил Гоцанюк. Так, в Армянске капитально ремонтируют хозяйственно-питьевой водопровод, а также аварийные участки водоводов в Евпатории.
«В Керчи и поселке Героевское продолжается строительство и реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 53 километра», — уточнил глава правительства РК.
Также в ходе совещании были рассмотрены вопросы строительства Солнечногорского и Мартовского водохранилищ для нужд ЮБК, добавил он.
Ранее сообщалось, что в Крыму до 2030 года реконструируют 14 объектов водоснабжения.