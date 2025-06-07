Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На востоке Крыма достраивают водный тракт

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. В Восточном Крыму на 85 процентов годов водный тракт, по которому будет идти вода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания с руководством Федерального агентства водных ресурсов РФ по устойчивому водоснабжению Крыма.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: РИА "Новости"

«Основное мероприятие по Восточному Крыму — строительство тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, строительная готовность которых составляет 85%», — проинформировал Гоцанюк.

По его словам, благодаря мерам, которые был своевременно приняты, в регионе удалось снизить вододефицит — не только в восточных районах полуострова, но и в других.

Объекты коммунального хозяйств регулярно ремонтируют и обновляют, отметил Гоцанюк. Так, в Армянске капитально ремонтируют хозяйственно-питьевой водопровод, а также аварийные участки водоводов в Евпатории.

«В Керчи и поселке Героевское продолжается строительство и реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 53 километра», — уточнил глава правительства РК.

Также в ходе совещании были рассмотрены вопросы строительства Солнечногорского и Мартовского водохранилищ для нужд ЮБК, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Крыму до 2030 года реконструируют 14 объектов водоснабжения.