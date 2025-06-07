Мариинской больнице в Петербурге исполнилось 222 года

Особой гордостью больницы является сердечно-сосудистый центр, куда ежегодно поступают свыше 2,5 тысяч пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В этом году медицинская команда впервые в истории стационара провела трансплантацию сердца, а также выполнила пять операций по установке искусственных левых желудочков сердца — уникальных для России вмешательств при терминальных стадиях сердечной недостаточности.