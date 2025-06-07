В Волгограде появятся Нарциссовая, Лепестковая и Букетная улицы

Как сообщили в администрации Волгограда, еще 7 новых улиц города-героя перестанут быть безымянными. Эти объекты находятся в Советском районе юго-западнее поселка Верхняя Ельшанка.
Новые улицы получат названия, которые связаны с растениями. В соответствии с решением городских властей в Советском районе появятся улицы Лепестковая, Акациевая, Белоствольная, Магнолиевая, Букетная, Нарциссовая и Папоротниковая.
Варианты названий для новых улиц областной столицы предварительно рассмотрела специальная комиссия. После этого имена утвердила Волгоградская гордума.