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В Волгограде появятся Нарциссовая, Лепестковая и Букетная улицы

Всего 7 безымянных улиц областного центра получили названия.

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Как сообщили в администрации Волгограда, еще 7 новых улиц города-героя перестанут быть безымянными. Эти объекты находятся в Советском районе юго-западнее поселка Верхняя Ельшанка.

Новые улицы получат названия, которые связаны с растениями. В соответствии с решением городских властей в Советском районе появятся улицы Лепестковая, Акациевая, Белоствольная, Магнолиевая, Букетная, Нарциссовая и Папоротниковая.

Варианты названий для новых улиц областной столицы предварительно рассмотрела специальная комиссия. После этого имена утвердила Волгоградская гордума.