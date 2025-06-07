Сколько будет стоить доллар после снижения ключевой ставки

После заседания Центрального банка России, на котором было принято решение о снижении ключевой процентной ставки до 20%, валютный рынок может изменить свою тенденцию в пользу рубля. Ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева рассказала о своих прогнозах на предстоящую неделю.