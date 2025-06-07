Сколько будет стоить доллар после снижения ключевой ставки

Аналитик предрекла цену доллара после снижения ключевой ставки.
После заседания Центрального банка России, на котором было принято решение о снижении ключевой процентной ставки до 20%, валютный рынок может изменить свою тенденцию в пользу рубля. Ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева рассказала о своих прогнозах на предстоящую неделю.
Она отметила, что рубль может слегка ослабнуть, достигнув уровня 80 рублей за доллар. «Тем не менее в контексте следующей недели ожидаем умеренной динамики и консолидации в диапазоне 78,5?81,5? за доллар США», — указала эксперт для Mail.ru.
Ранее эксперты отмечали, что стабильность курса рубля поддерживается за счет продажи долларовых сбережений россиян и снижения объемов импорта, а также использования бартерных схем в международной торговле и операций керри-трейда. Дополнительное влияние на динамику валюты оказывают сокращение экспорта и возможные новые ограничения со стороны западных стран.