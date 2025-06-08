Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк определил курс евро и курс доллара на 8 июня

Нацбанк Беларуси назвал курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 8 июня, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке установили курсы валют на 8 июня 2025 года, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля на выходных не корректировались.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На воскресенье, 8 июня, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0008 белорусского рубля, 1 евро — 3,4258 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7798 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 6 июня, и в субботу, 7 июня, в воскресенье, 8 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля также не поменялись.

Тем временем глава МВД Кубраков предупредил о проверке строителей в Минске.