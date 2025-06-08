Из Китая в Хабаровск пошли первые баржи с грузами по Амуру

На Амуре начались грузоперевозки по воде в рамках летней навигации. Китайские баржи отправились в Хабаровск с промышленными товарами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Две первые баржи из китайского Тунцзяна прибыли в Хабаровский речной порт 3 июня. Они вышли из порта в 15:48 по пекинскому времени и доставили в Россию больше 1130 тонн груза. В пути суда провели 18 часов.
«Баржи перевозили стройматериалы, в том числе карьерный камень, а также рулонную сталь и продукцию машиностроения. Маневрировал ими китайский речной толкач “Лунтуй-1”», — сообщает китайское издание Biang.ru.
Общая стоимость груза составила 20 миллионов юаней. По словам директора китайской портовой компании, в этом сезоне в Россию планируют отправить до 200 тысяч тонн продукции. Везти будут в основном цемент. В обратном направлении ожидаются поставки удобрений и продовольствия.