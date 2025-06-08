Челябинскую область отметили за развитие промышленного туризма

Регион был отмечен в нескольких номинациях. Так, южноуральцы создали лучший проект по продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей. Также был отмечен проект Я чище, чем ты думаешь’как лучший экопросветительский проект в промышленности". Его цель — формирование образа Челябинской области как экологически благополучного региона через демонстрацию открытости предприятий и использование промышленных экскурсий как инструмента коммуникации с обществом.