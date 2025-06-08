Челябинскую область отметили за развитие промышленного туризма

Регион был отмечен в нескольких номинациях. Так, южноуральцы создали лучший проект по продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей. Также был отмечен проект Я чище, чем ты думаешь’как лучший экопросветительский проект в промышленности". Его цель — формирование образа Челябинской области как экологически благополучного региона через демонстрацию открытости предприятий и использование промышленных экскурсий как инструмента коммуникации с обществом.
Эксперты АСИ также высоко оценили вклад наставников команды по развитию промышленного туризма. Анна Калачева из Центра проектного развития Челябинской области победила в номинации «Промлидер», Анастасия Редозубова-Горская (Агентство инвестиционного развития Миасского ГО) — в номинации «Промопора», а Мария Пушкарская (ПАО «ММК») — в номинации «Промэксперт».
Две компании региона получили премию «Промпредприятие» — ООО «Торговый дом “ЛД”» и АО «МКХП-СИТНО». Более того, проект компании «ЛД» вошел в топ-10 лучших промышленных проектов страны.
Заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова отметила рост уровня региональных проектов по продвижению промышленности и их практическую реализацию, подчеркнув системный подход двадцати лучших практик, представленных в финале.