Казахстан запустит самую большую молочную ферму в Центральной Азии

Молочный комплекс станет крупнейшим не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. После выхода на полную мощность ожидается, что ежегодное производство КТ составит порядка 26 000 тонн молока.
Проектная структура комплекса включает 7 зданий, среди которых 3 коровника на 1 280 голов каждый. Особенностью фермы станет высокотехнологичная доильная установка типа «карусель», рассчитанная на разовую постановку 90 голов. Это позволит обслуживать до 700 голов в час, обеспечивая высокую производительность и эффективность процессов.
Реализация проекта станет важным шагом в укреплении продовольственной безопасности страны и обеспечении внутреннего рынка высококачественной молочной продукцией, создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию сельской инфраструктуры.
Северо-Казахстанская область демонстрирует устойчивую динамику в развитии молочной отрасли. В 2023 году профинансировано 19 проектов общей численностью свыше 11 000 голов КРС мощностью до 70 000 тонн молока в год.
В 2024 году запущено 17 молочно-товарных ферм, а также начато строительство еще 8 новых проектов, их запуск обеспечит прирост производства еще на 10 000 тонн молока ежегодно.
На 2025 год в регионе запланировано финансирование 22 инвестиционных проектов на сумму 17 млрд тенге, в том числе 11 молочно-товарных ферм общей численностью 7 000 голов, с прогнозируемым объёмом производства до 47 000 тонн молока в год.