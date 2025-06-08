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Казахстан запустит самую большую молочную ферму в Центральной Азии

Реализация масштабного инвестиционного проекта в сфере молочного животноводства ведется КТ «Зенченко и К» в с. Новоникольское Кызылжарского района с 2024 года. Стоимость мегафермы на 8 000 голов крупного рогатого скота составит 9 млрд тенге, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Молочный комплекс станет крупнейшим не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. После выхода на полную мощность ожидается, что ежегодное производство КТ составит порядка 26 000 тонн молока.

Проектная структура комплекса включает 7 зданий, среди которых 3 коровника на 1 280 голов каждый. Особенностью фермы станет высокотехнологичная доильная установка типа «карусель», рассчитанная на разовую постановку 90 голов. Это позволит обслуживать до 700 голов в час, обеспечивая высокую производительность и эффективность процессов.

Реализация проекта станет важным шагом в укреплении продовольственной безопасности страны и обеспечении внутреннего рынка высококачественной молочной продукцией, создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию сельской инфраструктуры.

Северо-Казахстанская область демонстрирует устойчивую динамику в развитии молочной отрасли. В 2023 году профинансировано 19 проектов общей численностью свыше 11 000 голов КРС мощностью до 70 000 тонн молока в год.

В 2024 году запущено 17 молочно-товарных ферм, а также начато строительство еще 8 новых проектов, их запуск обеспечит прирост производства еще на 10 000 тонн молока ежегодно.

На 2025 год в регионе запланировано финансирование 22 инвестиционных проектов на сумму 17 млрд тенге, в том числе 11 молочно-товарных ферм общей численностью 7 000 голов, с прогнозируемым объёмом производства до 47 000 тонн молока в год.