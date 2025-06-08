Казахстан запустит самую большую молочную ферму в Центральной Азии

На 2025 год в регионе запланировано финансирование 22 инвестиционных проектов на сумму 17 млрд тенге, в том числе 11 молочно-товарных ферм общей численностью 7 000 голов, с прогнозируемым объёмом производства до 47 000 тонн молока в год.