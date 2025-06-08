Снижение ключевой ставки может продолжиться до осени при снижении инфляции

«Центробанк определяет ключевую ставку исходя из динамики инфляции. Если недельная инфляция будет снижаться, они обязательно снизят ключ. Например, если на следующем заседании, которое будет через месяц, Росстат покажет снижение недельной инфляции, то ключевая ставка обязательно снизится. Если же инфляция останется на месте или начнёт расти, ставка скорее всего останется на уровне 20%, а при явном росте — вернется к 21% или даже поднимется до 22%», — пояснил он.