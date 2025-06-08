Снижение ключевой ставки может продолжиться до осени при снижении инфляции

Банк России может продолжить снижать ключевую ставку в летние месяцы, если сохранится тенденция замедления инфляции. Об этом aif.ru рассказал глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Центробанк определяет ключевую ставку исходя из динамики инфляции. Если недельная инфляция будет снижаться, они обязательно снизят ключ. Например, если на следующем заседании, которое будет через месяц, Росстат покажет снижение недельной инфляции, то ключевая ставка обязательно снизится. Если же инфляция останется на месте или начнёт расти, ставка скорее всего останется на уровне 20%, а при явном росте — вернется к 21% или даже поднимется до 22%», — пояснил он.
Остапкович напомнил, что летом инфляция традиционно замедляется.
«Обычно летом инфляция снижается, поскольку в ее структуре большой вес занимает плодоовощная продукция. Летом она в основном отечественного производства и естественно дешевеет. Однако в сентябре из-за погодных условий отечественные производители уходят с рынка, и начинается импорт: помидоры, огурцы, картошка поступают из Египта и Узбекистана, что ведет к росту инфляции. Тогда Центробанк может принять решение о повышении ставки. Но по летним тенденциям обычно наблюдается снижение инфляции, значит, снижение ставок продлится, как минимум, до сентября-октября», — заключил эксперт.
Ранее он также объяснил, что все банковские вклады и кредиты будут снижаться в той же динамике, в которой снижается ключевая ставка Центрального банка.