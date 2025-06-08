Россиянам назвали два самых выгодных месяца для отпуска

Самыми экономически выгодными для отпуска месяцами являются июль и октябрь. Как отметил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, июнь менее выгоден.
Эксперт объяснил, что экономическая выгодность отпуска во многом завязана на количестве рабочих дней.
«В июне 2025 года в соответствии с производственным календарём при пятидневной рабочей неделе будет 19 рабочих дней. Это на 4 дня меньше, чем в июле и октябре (именно в эти два месяца при прочих равных выгоднее всего уйти в отпуск)», — рассказал экономист.
В качестве примера экономист произвел расчеты для гражданина, который в 2024 году получал зарплату в 71 тысячу рублей, а в 2025 году — в 82 тысячи рублей.
«Один день отпуска в июне 2025 года будет “стоить” примерно 2,58 тыс руб. Если, например, уйти в отпуск на 5 дней (с 16 по 20 июня), то такой работник получит отпускные в сумме примерно 12,9 тыс руб. За оставшиеся 14 рабочих дней будет выплачена заработная плата примерно в сумме 60 тысяч рублей (при условии, что за полный месяц, 19 рабочих дней июня, её размер равен 82 тысячам рублей). Если, например, уйти на 5 дней в отпуск в июле (в котором 23 рабочих дня), то сам по себе размер отпускных будет немного выше в связи с увеличением зарплаты и составит примерно 2,61 тыс руб. в день. Соответственно, за 5 дней будет выплачено примерно 13,05 тыс руб. в виде отпускных. Кроме того, за оставшиеся 18 рабочих дней в июле будет выплачена зарплата в сумме более 64 тыс руб.», — поделился расчетами экономист.
Ранее Балынин рассказал о специфике расчета больничного в июне.