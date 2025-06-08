Россиянам назвали два самых выгодных месяца для отпуска

«Один день отпуска в июне 2025 года будет “стоить” примерно 2,58 тыс руб. Если, например, уйти в отпуск на 5 дней (с 16 по 20 июня), то такой работник получит отпускные в сумме примерно 12,9 тыс руб. За оставшиеся 14 рабочих дней будет выплачена заработная плата примерно в сумме 60 тысяч рублей (при условии, что за полный месяц, 19 рабочих дней июня, её размер равен 82 тысячам рублей). Если, например, уйти на 5 дней в отпуск в июле (в котором 23 рабочих дня), то сам по себе размер отпускных будет немного выше в связи с увеличением зарплаты и составит примерно 2,61 тыс руб. в день. Соответственно, за 5 дней будет выплачено примерно 13,05 тыс руб. в виде отпускных. Кроме того, за оставшиеся 18 рабочих дней в июле будет выплачена зарплата в сумме более 64 тыс руб.», — поделился расчетами экономист.