В США оценили эффект новых санкций против России

Предложенный проект об ужесточении санкций против России, вероятно, будет значительно смягчен. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
По их информации, огромные пошлины в 500%, предложенные сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*, фактически уничтожат торговые связи самих США.
«Пятисотпроцентный тариф, по сути, является жестким разрывом связей (Соединенных Штатов с крупнейшими экономиками мира. — Прим. ред.)», — предупредил управляющий директор исследовательской компании Clear View Energy Partners Кевин Бук.
Politico пишет, что Грэм* уже признал это, предложив широкие исключения для стран, поддерживающих Украину.
При этом странам, которые затронет законопроект, будет крайне сложно немедленно отказаться от покупки российских энергоносителей. США, сами зависящие от импорта обогащенного урана для своих АЭС, могут нарушать потенциальный санкционный режим, поясняет издание.
«Это нанесет большой ущерб американцам», — заявил старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман.
Ранее, в субботу, агентство Bloomberg сообщало, что сенаторы США не готовы принять законопроект Грэма* о новых санкциях против России без одобрения президента Дональда Трампа. Документ предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкций в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.
В пятницу The Wall Street Journal писала, что Белый дом добивается от Грэма* ослабления законопроекта. По данным издания, администрация Трампа опасается, что ужесточение санкций навредит попыткам президента наладить диалог с Москвой и завершить конфликт на Украине.
В сенате документ уже поддержали 82 сенатора — этого более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект внес республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов от обеих партий. Спикер палаты Майк Джонсон заявил о своей поддержке жестких мер против России.
* Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов.