В США оценили эффект новых санкций против России

Ранее, в субботу, агентство Bloomberg сообщало, что сенаторы США не готовы принять законопроект Грэма* о новых санкциях против России без одобрения президента Дональда Трампа. Документ предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкций в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.