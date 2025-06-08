Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 июня

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 510,79 тенге, продажа 512,77 тенге;
- евро: покупка 581,10 тенге, продажа 585,46 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,35 — 6,46 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 508,48 тенге, продают по 514,52 тенге;
- евро: покупка 577,69 тенге, продажа 584,72 тенге;
- рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 510,29 тенге, продают по 513,29 тенге;
- евро: покупка 581,39 тенге, продажа 585,67 тенге;
- рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,41 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,19 тенге, 1 евро 582,79 тенге, 1 рубль 6,46 тенге.