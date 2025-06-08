Экономист спрогнозировал дальнейшие шаги Центробанка по снижению ключевой ставки

Эксперт добавил, что при сохранении умеренной ставки инфляцию будет сдерживать не только политика регулятора, но и сама инфляция. Рост цен тормозится естественными ограничениями — например, уровнем доходов населения и общим балансом между спросом и предложением. Чтобы снизить инфляцию надолго, нужно решать и более глубокие проблемы, считает экономист.