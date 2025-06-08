Экономист спрогнозировал дальнейшие шаги Центробанка по снижению ключевой ставки

Центральный банк России в ближайшие месяцы продолжит снижать ключевую ставку, но будет делать это постепенно, заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. По его словам, резкое снижение может запустить всплеск инфляции, поэтому действия ЦБ будут аккуратными и продуманными. Об этом эксперт рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
— Ставка будет понижаться постепенно, и Центральный банк это продемонстрировал. Никто не сбрасывает со счетов риски инфляции. Если, например, резко снизить ставку на 15% — люди начнут снимать вклады и тратить деньги, — цитирует слова Сафонова сайт KP.RU.
Эксперт добавил, что при сохранении умеренной ставки инфляцию будет сдерживать не только политика регулятора, но и сама инфляция. Рост цен тормозится естественными ограничениями — например, уровнем доходов населения и общим балансом между спросом и предложением. Чтобы снизить инфляцию надолго, нужно решать и более глубокие проблемы, считает экономист.
— Инфляция всегда ниже там, где много предложений. Товары конкурируют, растет производительность труда и снижаются издержки на производство. Над этими двумя проблемами будут работать, но это уже не задача Центрального банка, а задача правительства, — заключил экономист.