Россия заняла шестое место среди стран мира по низкой зависимости от экспорта

Россия в 2024 году оказалась на шестом месте среди крупнейших экономик мира по зависимости от экспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.
Зависимость РФ от экспорта в прошлом году была в два раза меньше, чем в среднем по миру — всего 21,9%. Примерно столько же от ВВП занимает экспорт в экономиках Китая и Индии.
При этом самой зависимой от экспорта в 2024 году стала Ирландия, где стоимость поставок за рубеж достигла рекордных 148% от ВВП.
Напротив, меньше всего от экспорта товаров зависят США (10,9%), Аргентина (15,3%) и Бразилия (17,9%).
Ранее сообщалось, что Банк России впервые за почти три года снизил ключевую ставку.