Финансист перечислила вклады и счета, которые принесут хороший доход

Финансист Ермилова назвала самыми выгодными вклады и счета с высокой ставкой.
Накопительные счета и депозиты с высокой процентной ставкой, а также краткосрочные вклады и счета с ежедневным начислением процентов являются наиболее выгодными банковскими продуктами для хранения свободных средств. Об этом сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.
«Самыми выгодными являются счета и вклады с ежедневным начислением процентов. Даже если вы сняли какую-то часть средств, проценты за этот день все равно будут начислены на остаток по счету», — сказала Ермилова в беседе с «Прайм». Она добавила, что если вам требуется снимать средства со счета, но при этом вы заинтересованы в получении дохода, можно воспользоваться накопительными счетами с ежедневным начислением процентов.
Также выгодными остаются вклады и накопительные счета, где в первые месяцы действует максимально возможная ставка, после чего она может снижаться. По словам Ермиловой, клиенты могут выбрать краткосрочный вклад с наибольшим процентом или воспользоваться счетами с ежедневным начислением процентов. В последнем случае проценты насчитываются даже при частичном снятии суммы — они начисляются на фактический остаток средств за каждый день.
Ранее глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что процентные ставки по депозитам и кредитам в российских банках будут уменьшаться в соответствии с понижением ключевой ставки, установленной Центробанком. По словам эксперта, в случае, если ЦБ снижает ключевую ставку на один процентный пункт, банки, как правило, также уменьшают ставки по вкладам примерно на 1−1,5 процента, одновременно корректируя и кредитные ставки в сторону уменьшения. Таким образом, между банковскими ставками и ключевой ставкой существует прямая зависимость.