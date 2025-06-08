Финансист перечислила вклады и счета, которые принесут хороший доход

«Самыми выгодными являются счета и вклады с ежедневным начислением процентов. Даже если вы сняли какую-то часть средств, проценты за этот день все равно будут начислены на остаток по счету», — сказала Ермилова в беседе с «Прайм». Она добавила, что если вам требуется снимать средства со счета, но при этом вы заинтересованы в получении дохода, можно воспользоваться накопительными счетами с ежедневным начислением процентов.