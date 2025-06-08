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Россия нарастила импорт рыбы из одной страны

Россия в апреле удвоила закупки рыбы в Турции по сравнению с таким же периодом 2024 года, подсчитало РИА Новости.

Россия в апреле удвоила закупки рыбы в Турции по сравнению с таким же периодом 2024 года, подсчитало РИА Новости.

Общие объемы экспорта морепродуктов из Турции в РФ, который преимущественно состоит из рыбы, по данным турецкой статслужбы, по итогам апреля составили 25,3 млн долларов. Показатель в 2,2 раза выше, чем в апреле прошлого года. Однако в месячном выражении поставки сократились на четверть.

Больше всего у Турции Россия покупала свежую или охлажденную рыбу — на 16,2 млн долларов: форель (13,7 млн), сибас (1,3 млн), морской карась (1,2 млн) и др.

Поставлялась и мороженая рыба — на 8,7 млн долларов, а также рыбное филе, мясо и фарш — на 302 тыс. долларов.

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