Россия нарастила импорт рыбы из одной страны

Общие объемы экспорта морепродуктов из Турции в РФ, который преимущественно состоит из рыбы, по данным турецкой статслужбы, по итогам апреля составили 25,3 млн долларов. Показатель в 2,2 раза выше, чем в апреле прошлого года. Однако в месячном выражении поставки сократились на четверть.