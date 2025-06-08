Самые высокие проценты по вкладам после понижения ключевой ставки. Список

Газпромбанк предлагает вклад «Ежедневный процент» с максимальной ставкой 20,5% годовых при подключении опции «Накопления» в сервисе Газпром бонус, либо 17,5% годовых без этой опции, сроком на два месяца и на сумму до 1,5 миллиона рублей. Предложение доступно новым клиентам, а также тем, у кого в течение последних 90 календарных дней до открытия счета не было активных или завершенных вкладов и накопительных счетов с остатком от 100 рублей. С третьего месяца по вкладу применяется базовая ставка в размере 10% годовых. Для держателей зарплатных карт базовая ставка увеличивается на один процентный пункт. Дополнительно возможны надбавки: при ежемесячных тратах по картам свыше 10 тысяч рублей ставка увеличивается на три процентных пункта, а при расходах более 100 тысяч рублей — на пять процентных пунктов.