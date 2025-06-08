Самые высокие проценты по вкладам после понижения ключевой ставки. Список

Вклады и счета с высокой ставкой являются самыми выгодными.
Наиболее привлекательными банковскими инструментами для размещения свободных средств выступают накопительные счета и депозиты с повышенными процентными ставками, а также краткосрочные вклады и счета, предусматривающие ежедневное начисление процентов. Об этом информировала доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, международный финансовый консультант Мария Ермилова.
Она подчеркнула, что для тех, кому необходимо регулярно пользоваться средствами, но при этом важно получать доход, оптимальным решением могут стать накопительные счета с ежедневным начислением процентов. Кроме того, эксперт указала на актуальность вкладов и накопительных счетов, по которым в первые месяцы предоставляется максимально высокая ставка, после чего возможно ее снижение. По словам Ермиловой, клиенты имеют возможность выбрать краткосрочный депозит с максимальным процентом или воспользоваться счетами с ежедневным начислением процентов. Какие вклады и накопительные счета есть в российских банках — в материале URA.RU.
Накопительные счета с процентами на минимальный остаток.
ВТБ.
Накопительный ВТБ-счет начисляет 19% первые три месяца Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU.
ВТБ предлагает накопительный счет с базовой ставкой 19% годовых в течение первых трех месяцев при первичном онлайн-открытии счета или если совокупный баланс на накопительных счетах и вкладах за последние 180 дней не превышал одной тысячи рублей. По истечении этого срока, а также при несоблюдении указанных условий, процентная ставка составляет 13% для клиентов, не осуществлявших покупки по карте. Для владельцев счета, сумма трат по карте которых составляет от 10 тысяч рублей в месяц, ставка увеличивается до 16%, а при расходах от 50 тысяч рублей — до 17%. Повышенная ставка действует на сумму до одного миллиона рублей, а для участников программы «ВТБ. Привилегия» — до 10 миллионов рублей.
Газпромбанк предлагает накопительный счет с процентной ставкой 21,5% годовых в течение первых двух месяцев для новых клиентов, которые в последние 90 календарных дней не имели счетов с остатком от 100 рублей. По истечении этого срока, а также для других клиентов, действует ставка 10% годовых. Зарплатные клиенты получают надбавку в размере 0,3% к базовой ставке. Дополнительно, при суммарном остатке по банковским картам свыше 30 тысяч рублей начисляется надбавка 8%, а при остатке более 100 тысяч рублей — 8,5% к базовой ставке.
Альфа-Банк предлагает накопительный счет «Альфа-счет» с процентной ставкой 20% годовых в течение первых двух месяцев. После этого периода размер ставки определяется исходя из объема расходов по банковской карте, а также наличия у клиента подписки Alfa Only.
Счет «Про запас» от ПСБ дает 20% для новых клиентов на первые два месяцаФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
ПСБ.
ПСБ запустил накопительный счет «Про запас», по которому новые клиенты банка могут воспользоваться ставкой 20% годовых на первые два месяца обслуживания. После этого, а также для остальных клиентов, ставка составляет 8% годовых.
Озон Банк.
Открывая накопительный счет в Оzon Банке впервые, клиенты получают повышенную процентную ставку — 23% годовых на первые два месяца. После истечения этого срока ставка составит 19% годовых при условии совершения покупок по карте Оzon Банка на сумму от 20 тысяч рублей в месяц либо при наличии совокупного остатка на всех счетах в банке не менее 1,4 миллиона рублей. В случае отсутствия выполнения указанных условий процентная ставка будет установлена на уровне 15% годовых.
Банк «Зенит» предлагает вклад «Новый горизонт» с процентной ставкой 20% годовых для сумм до 1,4 миллиона рублей и 20,5% годовых для вкладов от 1,4 до пяти миллионов рублей в течение первых трех месяцев. Это предложение доступно только новым клиентам, а также тем, кто не имел действующих срочных вкладов и накопительных счетов в банке на протяжении последних 90 дней. После истечения трехмесячного периода ставка снижается и составляет 12,5% для сумм до 1,4 миллиона рублей и 13% — для вкладов от 1,4 до пяти миллионов рублей.
Банк «Санкт-Петербург».
Банк «Санкт-Петербург» установил процентную ставку по накопительному счету на уровне 22% годовых в течение первых двух месяцев при условии размещения суммы, не превышающей 1,5 миллиона рублей. Для получения такой ставки необходимо совершить по карте банка покупки на сумму более 10 тысяч рублей в месяц, а также не иметь открытых накопительных счетов в течение последних 90 дней. В остальных случаях, а также начиная с третьего месяца, процентная ставка составит 17% годовых.
Накопительные счета с процентами на ежедневный остаток.
ВТБ.
В банке есть бонусы для клиентов «ВТБ. Привилегия’Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
ВТБ запустил накопительный счет с увеличенной процентной ставкой — 19% годовых на первые три месяца. Эта ставка доступна только новым клиентам, оформившим счет через интернет, а также тем, чьи совокупные остатки на вкладах и накопительных счетах в банке за последние полгода не превышали одной тысячи рублей. После истечения этого периода или при несоблюдении указанных условий процентная ставка составляет 13% годовых для клиентов, не совершающих покупки по карте, и 15% годовых для тех, кто получает заработную плату или пенсию на карту ВТБ, а также для держателей статуса «ВТБ. Привилегия». Приветственная надбавка по процентной ставке распространяется на сумму до одного миллиона рублей, либо до 10 миллионов рублей для клиентов с премиальным обслуживанием «ВТБ. Привилегия».
Газпромбанк.
Газпромбанк предлагает вклад «Ежедневный процент» с максимальной ставкой 20,5% годовых при подключении опции «Накопления» в сервисе Газпром бонус, либо 17,5% годовых без этой опции, сроком на два месяца и на сумму до 1,5 миллиона рублей. Предложение доступно новым клиентам, а также тем, у кого в течение последних 90 календарных дней до открытия счета не было активных или завершенных вкладов и накопительных счетов с остатком от 100 рублей. С третьего месяца по вкладу применяется базовая ставка в размере 10% годовых. Для держателей зарплатных карт базовая ставка увеличивается на один процентный пункт. Дополнительно возможны надбавки: при ежемесячных тратах по картам свыше 10 тысяч рублей ставка увеличивается на три процентных пункта, а при расходах более 100 тысяч рублей — на пять процентных пунктов.
Сбербанк предлагает счет 18% первые три месяцаФото: Роман Наумов © URA.RU.
Сбербанк.
Сбербанк предлагает накопительный счет с повышенной ставкой: в течение первых трех месяцев после открытия первого счета начисляется 18% годовых. После этого периода процентная ставка составляет от 10 до 18% годовых, в зависимости от объема расходов по банковской карте и наличия у клиента подписки на сервис СберПрайм.
МКБ.
МКБ предоставляет накопительный счет с процентной ставкой до 23% годовых при условии, что ежемесячные расходы по карте превышают 100 тысяч рублей. Если сумма трат составляет от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, ставка устанавливается на уровне 16,5% годовых. При расходах от 10 до 50 тысяч рублей процентная ставка составит 14% годовых. В случае, если траты не достигают 10 тысяч рублей в месяц, начисляется минимальная ставка в размере 7% годовых.
В Т-банке есть накопительный счет 14% без подписокФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
Т-Банк.
В Т-Банке на накопительном счете действует ставка 14% годовых без оформления подписки. При подключении подписки Pro процентная ставка увеличивается до 15% годовых, а для держателей подписки Premium она составляет 16% годовых.
МТС Банк.
МТС Банк предлагает накопительный счет с процентной ставкой 22% годовых в течение первых двух месяцев. В дальнейшем ставка составит 14,5% при условии совершения покупок по дебетовой карте на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма размещения на счете ограничена двумя миллионами рублей.
В банке ДОМ.РФ по накопительному счету предлагается ставка 19,5% годовых на первые два месяца. Для клиентов, получающих заработную плату или премиальные выплаты, размер ставки составляет 19,6% и 19,7% соответственно. По истечении двухмесячного периода процентная ставка снижается до 6% годовых. Повышенная ставка предоставляется также при повторном открытии счета.
Яндекс Банк.
Яндекс Банк предлагает вклад «Сейв» без ограничения по сроку с процентной ставкой 22% годовых в течение первых двух месяцев. После этого ставка снижается до 16% годовых. Начисление процентов осуществляется ежедневно.