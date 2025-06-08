Власти пересчитают тарифы на платную парковку в Петербурге

Власти Петербурга пересмотрят тарифы на платную парковку в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. Городской центр управления парковками (ГЦУП) выбрал подрядчика, который проанализирует расчет платы за парковочные места. Об этом говорят данные госзакупки.
Исполнитель должен разработать концепцию, по которой определялась бы величина платы, а также сделать несколько сопутствующих задач. На подрядчика ляжет анализ размещения и емкости имеющихся парковок, действующих тарифов, факторов, влияющих на использование парковок.
— Также исполнителю нужно разработать проекты методик по определению размера платы и определить ценообразующие факторы, — говорится в документации.
Наконец, подрядчику необходимо обосновать ценник за час пользования и необходимость дифференцированного подхода к определению этого ценника.
Контракт действует до 22 июля, исполнителю заплатят 700 тысяч рублей. Значит ли это, что сразу по окончании этих работ в Петербурге изменятся цены на платную парковку, пока неизвестно.