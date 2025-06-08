В Петербурге квартира мецената продается за 140 млн рублей

В Санкт-Петербурге квартира коллекционера и мецената Левкия Жевержеева, 150 лет передававшаяся из поколения в поколение, выставлена на продажу за 140 миллионов рублей.
«В этой квартире проживал Левкий Иванович, — говорится в объявлении на профильном сайте. — …При ремонте можно найти сокровища».
Стоимость 6-комнатной квартиры на улице Рубинштейна в историческом центре города площадью 360 кв. метров установлена в размере 140 миллионов рублей. Квартира Жевержеева, как подчеркивается, выставлена на продажу впервые за 150 лет.
Коллекционер, меценат и библиофил родился в августе 1881 года, ушел из жизни в январе 1942 года в блокадном Ленинграде.