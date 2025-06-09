Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 9 июня после выходных

Национальным банком скорректированы в сторону уменьшения курсы валют на 9 июня 2025 года, понедельник. После выходных главный финрегулятор страны понизил курс доллара, курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 9 июня, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9970 белорусского рубля, 1 евро — 3,4222 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7791 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 6 июня, субботу, 7 июня, и воскресенье, 8 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже. Заметнее скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0038 белрубля, курс евро потерял 0,0036 белрубля, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине на 0,0007 белрубля.
Тем временем считывать код маркировки будет обязательно на кассах самообслуживания в Беларуси.