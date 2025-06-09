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В России дали прогноз на курс доллара к середине лета

В летние месяцы доллар будет укрепляться по отношению к рублю, наметится постепенный рост.

В летние месяцы доллар будет укрепляться по отношению к рублю, наметится постепенный рост. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта.

Отмечается, что пока что курс валют пока еще держатся в районе двухлетнего минимума. Но наметилась тенденция к изменению.

«В июне доллар вернется за 80 рублей, в июле повысится к 85, а в августе будет под 90 рублей», — говорится в прогнозе агентства.

Росту могут способствовать сразу несколько факторов. Среди них увеличение спроса на иностранную валюта из-за импорта. Также возможно снижение ключевой ставки Центробанка.