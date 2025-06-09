«Известия»: застройщики массово отказывают россиянам в рассрочке на жилье

В январе 2025 года доля сделок с рассрочкой на первичном рынке достигла максимального значения, составив 29,9%. В последующие месяцы наблюдалось постепенное снижение этого показателя: в феврале он опустился до 20%, в марте — до 17%, в апреле — до 14%, а в мае доля рассрочек снизилась до 13,6%.