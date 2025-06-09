«Известия»: застройщики массово отказывают россиянам в рассрочке на жилье

Рассрочка стала невыгодна продавцам недвижимости.
С начала 2025 года доля сделок с использованием рассрочки на первичном рынке недвижимости в России сократилась почти в 2,5 раза. Это связано с тем, что девелоперские компании существенно ужесточают условия предоставления рассрочки или сокращают масштаб подобных программ.
«Доля рассрочек при покупке квартир в новостройках с начала года снизилась в 2,2 раза», — пишут «Известия» со ссылкой на информацию от застройщиков и риелторов. Тенденция прослеживается в течение четырех месяцев 2025-го.
В январе 2025 года доля сделок с рассрочкой на первичном рынке достигла максимального значения, составив 29,9%. В последующие месяцы наблюдалось постепенное снижение этого показателя: в феврале он опустился до 20%, в марте — до 17%, в апреле — до 14%, а в мае доля рассрочек снизилась до 13,6%.
Девелоперские компании начали самостоятельно сокращать использование рассрочек при продаже недвижимости из-за опасений, что период ограниченной доступности ипотечных кредитов может затянуться, пишет издание. Кроме того, застройщики, проанализировав эффективность своих программ, приступили к их активной корректировке. В частности, отмечается снижение привлекательности подобных предложений для покупателей: сокращаются сроки рассрочки, повышается размер первоначального взноса, а также ужесточаются иные условия.
В апреле текущего года объем продаж жилой недвижимости в России снизился на 39,8% по отношению к мартовским показателям. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил расширить возможности рассрочки при приобретении недвижимости.