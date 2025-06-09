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Можно ли пить чай на работе: ответ юриста

Юрист Владимирова: наниматель может запретить пить чай на рабочем месте.

Источник: Комсомольская правда

Согласно комментарию юриста Headhunter Ольги Владимировой для РИА Новости, введение запрета на употребление чая в рабочих помещениях правомерно лишь при условии обеспечения сотрудникам возможности полноценного обеденного перерыва вне рабочей зоны.

«Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда», — пояснила эксперт.

Как отметила правозащитница, запрет на прием пищи в рабочей зоне может быть признан незаконным, если сотрудник лишен альтернативных возможностей для питания, а за его нарушение применяются дисциплинарные меры.

По уточнениям Владимировой, действующее законодательство прямо запрещает употребление пищи в производственных зонах. При этом для ряда организаций санитарно-эпидемиологические правила обязывают работодателей оборудовать специальные помещения для питания сотрудников.

Накануне юрист Илья Русяев напомнил, что за езду с выключенными фарами днем могут оштрафовать на 500 рублей.