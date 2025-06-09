В России с июля повысится плата за коммунальные услуги

С 1 июля в России начнется плановая корректировка тарифов жилищно-коммунальных услуг со средним показателем повышения в 11,9%. В беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский уточнил, что фактический размер индексации будет варьироваться в зависимости от субъекта Федерации.
«В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%, при этом в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — до 18%, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5%», — пояснил Якубовский.
Якубовский пояснил, что повышение тарифов ЖКХ в указанных регионах связано с рядом ключевых факторов: необходимостью обновления устаревших коммунальных сетей, возрастающими расходами на транспортировку ТКО, особенностями местного климата, подорожанием энергоносителей (включая газ и электроэнергию), а также общей инфляционной динамикой.
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