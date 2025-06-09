В России с июля повысится плата за коммунальные услуги

С 1 июля в России начнется плановая корректировка тарифов жилищно-коммунальных услуг со средним показателем повышения в 11,9%. В беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский уточнил, что фактический размер индексации будет варьироваться в зависимости от субъекта Федерации.