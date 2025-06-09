Благодаря действиям ЦБ бюджет России получит 163 млрд рублей

«Основной вклад обеспечит Центробанк — почти 150 млрд рублей. В 2024-м регулятор второй раз закончил год в плюс после нескольких лет убытков. Прибыль достигла почти 200 млрд, что в 1,5 раза выше результата 2023 года. По закону Банк России обязан направлять в бюджет 75% с заработанного, то есть 150 млрд», — передают «Известия».