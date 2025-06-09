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Благодаря действиям ЦБ бюджет России получит 163 млрд рублей

Бюджет России получит 163 млрд рублей дополнительных доходов, не учтенных в первоначальном прогнозе. Основную часть средств обеспечит перечисление прибыли Центробанка, следует из заключения Счетной палаты по поправкам к федеральному бюджету.

Основной источник доходов — перечисление прибыли ЦБ РФ.

Бюджет России получит 163 млрд рублей дополнительных доходов, не учтенных в первоначальном прогнозе. Основную часть средств обеспечит перечисление прибыли Центробанка, следует из заключения Счетной палаты по поправкам к федеральному бюджету.

«Основной вклад обеспечит Центробанк — почти 150 млрд рублей. В 2024-м регулятор второй раз закончил год в плюс после нескольких лет убытков. Прибыль достигла почти 200 млрд, что в 1,5 раза выше результата 2023 года. По закону Банк России обязан направлять в бюджет 75% с заработанного, то есть 150 млрд», — передают «Известия».

Отмечается, что оставшуюся часть доходов сформируют поступления от перехода к прогрессивной шкале налогообложения для физических лиц — 5 млрд рублей, а также административные штрафы за нарушения правил дорожного движения. В частности, 3,4 млрд рублей поступят от санкций мировых судей и комиссий по делам несовершеннолетних, еще 1,9 млрд — от решений региональных властей.