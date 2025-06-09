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Россиянам рассказали, когда цены на помидоры и огурцы снизятся вполовину

Экономист Балынин спрогнозировал темпы изменения цен на овощи.

Источник: Аргументы и факты

Цены на огурцы и томаты будут снижаться в течение сезона. Как отметил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, к концу июня помидоры могут потерять до четверти от своей стоимости.

«К концу июня-началу июля (в сравнении с 1 июня) прогнозируется снижение стоимости томатов на 18−25%, а огурцы подешевеют на 12−15%. К осени мы можем ожидать снижения цен на томаты на 45−60% к значениям на 1 июня, а по огурцам — на 30−40% к значениям на 1 июня», — объяснил эксперт.

Экономист подчеркнул, если урожай в России и за рубежом будет хорошим, то темпы снижения цен к осени могут оказаться даже ещё более приятными.

Ранее глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что российские потребители смогут ощутить эффект от снижения ключевой ставки Центрального банка в течение трех-четырех месяцев.