Россиянам рассказали, когда цены на помидоры и огурцы снизятся вполовину

«К концу июня-началу июля (в сравнении с 1 июня) прогнозируется снижение стоимости томатов на 18−25%, а огурцы подешевеют на 12−15%. К осени мы можем ожидать снижения цен на томаты на 45−60% к значениям на 1 июня, а по огурцам — на 30−40% к значениям на 1 июня», — объяснил эксперт.