Сделку по передаче земель омского парка 30-летия ВЛКСМ признали незаконной

Суд подтвердил возврат земельного участка в парке 30-летия ВЛКСМ в муниципальную собственность.
Земельный участок площадью почти 5 тысяч квадратных метров в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ будет возвращен муниципалитету после признания недействительным договора его продажи частной компании. Прокуратура Омской области установила, что в 2022 году департамент имущественных отношений незаконно передал участок ООО «Кедр» без проведения торгов. Компания получила землю как собственник расположенных на ней заброшенных теннисных кортов с административным зданием, которые не использовались по назначению.
Арбитражный суд и апелляционная инстанция подтвердили позицию прокуратуры, признав сделку незаконной. Решение вступило в законную силу 3 июня 2025 года.