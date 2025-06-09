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Сделку по передаче земель омского парка 30-летия ВЛКСМ признали незаконной

Арбитражный суд и апелляционная инстанция подтвердили позицию прокуратуры.

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Источник: Прокуратура Омской области

Суд подтвердил возврат земельного участка в парке 30-летия ВЛКСМ в муниципальную собственность.

Земельный участок площадью почти 5 тысяч квадратных метров в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ будет возвращен муниципалитету после признания недействительным договора его продажи частной компании. Прокуратура Омской области установила, что в 2022 году департамент имущественных отношений незаконно передал участок ООО «Кедр» без проведения торгов. Компания получила землю как собственник расположенных на ней заброшенных теннисных кортов с административным зданием, которые не использовались по назначению.

Арбитражный суд и апелляционная инстанция подтвердили позицию прокуратуры, признав сделку незаконной. Решение вступило в законную силу 3 июня 2025 года.