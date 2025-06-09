Сделку по передаче земель омского парка 30-летия ВЛКСМ признали незаконной

Земельный участок площадью почти 5 тысяч квадратных метров в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ будет возвращен муниципалитету после признания недействительным договора его продажи частной компании. Прокуратура Омской области установила, что в 2022 году департамент имущественных отношений незаконно передал участок ООО «Кедр» без проведения торгов. Компания получила землю как собственник расположенных на ней заброшенных теннисных кортов с административным зданием, которые не использовались по назначению.