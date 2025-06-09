Россиянам назвали способ получения налогового вычета за пенсионера без дохода

С 1 января 2024 года максимальный размер расходов для получения налогового вычета повышен до 150 000 рублей. Соответственно, максимальная сумма к возврату составляет 19 500 рублей (13% от указанной суммы). Для расходов, произведённых до конца 2023 года, сохраняется прежний лимит в 120 000 рублей, что даёт право на возврат не более 15 600 рублей.