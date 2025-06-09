Россиянам назвали способ получения налогового вычета за пенсионера без дохода

Пожилые граждане имеют право получить социальный налоговый вычет на медицинские услуги при наличии доходов, облагаемых 13%-м подоходным налогом. В случае отсутствия у пенсионера налогооблагаемых доходов, воспользоваться данной льготой за его лечение могут совершеннолетние дети, пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ТАСС.
С 1 января 2024 года максимальный размер расходов для получения налогового вычета повышен до 150 000 рублей. Соответственно, максимальная сумма к возврату составляет 19 500 рублей (13% от указанной суммы). Для расходов, произведённых до конца 2023 года, сохраняется прежний лимит в 120 000 рублей, что даёт право на возврат не более 15 600 рублей.
«Важно понимать, что вычет не может превышать сумму уплаченного за год НДФЛ. Если налогоплательщик перечислил в бюджет меньше, чем потенциальный вычет, вернуть получится только фактически уплаченную сумму», — пояснил он.
Чтобы оформить налоговый вычет, требуется предоставить в ИФНС декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить подтверждающие документы об оплате медицинских услуг. В ФНС сообщили об упрощении процедуры: теперь достаточно предъявить справку из медицинского учреждения, содержащую сумму расходов и код оказанных услуг.
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