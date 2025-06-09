Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 июня

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 510,63 тенге, продажа 512,69 тенге;
- евро: покупка 581,44 тенге, продажа 585,64 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,32 — 6,44 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 508,57 тенге, продают по 514,60 тенге;
- евро: покупка 577,62 тенге, продажа 584,66 тенге;
- рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 510,46 тенге, продают по 513,46 тенге;
- евро: покупка 581,08 тенге, продажа 585,92 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,41 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,19 тенге, 1 евро 582,79 тенге, 1 рубль 6,46 тенге.