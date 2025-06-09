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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Freepik

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

  • доллар: покупка 510,63 тенге, продажа 512,69 тенге;
  • евро: покупка 581,44 тенге, продажа 585,64 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 6,32 — 6,44 тенге.

В обменниках Астаны:

  • доллар покупают по 508,57 тенге, продают по 514,60 тенге;
  • евро: покупка 577,62 тенге, продажа 584,66 тенге;
  • рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.

В Шымкенте:

  • доллар покупают по 510,46 тенге, продают по 513,46 тенге;
  • евро: покупка 581,08 тенге, продажа 585,92 тенге;
  • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,41 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,19 тенге, 1 евро 582,79 тенге, 1 рубль 6,46 тенге.